Американский журналист — о Валиевой: в России не хотят повторения истории Юлии Липницкой

Американский журналист Дэвид Лис рассказал, почему, по его мнению, Федерация фигурного катания на коньках России поставит Камилу Валиеву только на короткую программу в командном олимпийском турнире в Пекине.
«Как мы слышали, Валиева хочет выступить только с одной программой. В России не хотят повторения истории с Юлией Липницкой, которая вышла на свой пик в командном турнире. Хотя, конечно, все надеются, что Валиева выступит в обоих программах, так как является очевидным фаворитом. В этом сезоне она лучшая как в короткой, так и в произвольной программе», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.
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