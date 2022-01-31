Дэвид Лис: я не видел более высокомерного и неприятного человека, чем Даниил Глейхенгауз

Американский журналист Дэвид Лис прокомментировал слухи о положительном тесте на коронавирус у Даниила Глейхенгауза, хореографа группы Этери Тутберидзе. В Федерации фигурного катания на коньках России эту информацию опровергли.

«Если Даниила Глейхенгауза поместят на карантин, шутки появятся сами собой. Я не видел более высокомерного и неприятного человека, чем он. Мне даже кажется, что люди скорее предпочитают Этери со всеми её возмутительными высказываниями и грубостью. Людям легче воспринимать её, чем Глейхенгауза», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.



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