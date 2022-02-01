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Акатьева опубликовала трогательное обращение к российским олимпийцам. Щербакова ответила

Акатьева опубликовала трогательное обращение к российским олимпийцам. Щербакова ответила
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Двукратная чемпионка России среди юниоров Софья Акатьева обратилась к российским олимпийцам в «Инстаграме».

«Не секрет, что Олимпиада – особенный турнир для любого спортсмена и одна из главных целей всего соревновательного пути. Я искренне рада за всех участников нашей российской сборной по фигурному катанию, а также по другим видам спорта, которые отобрались на эти Игры!

Уже завтра команда фигуристов и тренеров отправляется в Пекин. От всей души желаю всем крепкого здоровья и удачи, пусть олимпийская магия будет для вас самой счастливой и незабываемой!

А мы будем очень переживать и болеть за вас. Так хочется, чтобы каждый спортсмен чувствовал поддержку своих болельщиков, чтобы наши позитивные эмоции и добрые пожелания давали вам ещё больше сил. Желаю каждому показать свой максимум и исполнить мечту! Успешных стартов, ярких эмоций, и, конечно же, побед», — написала Акатьева в своём «инстаграме».

На пост отреагировала действующая чемпионка мира Анна Щербакова, которая вошла в состав сборной России на Игры-2022. Щербакова оставила в комментариях эмодзи «сердце».

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