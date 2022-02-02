Алексей Ягудин оценил первую официальную тренировку российских фигуристов в Пекине

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился впечатлениями от первой официальной тренировки российских фигуристов Марка Кондратюка, Андрея Мозалёва и Евгения Семененко в Пекине.
«Заканчивается, как я понимаю, первая официальная тренировка ребят. Они потихонечку закатываются уже. Неплохо провели эту тренировку Марк Кондратюк, Женя Семененко и Андрей Мозалёв. Видно, что недавно прилетели. Всё-таки разница во времени, акклиматизация. К концу тренировки были практически уже безупречные. Надеемся, что уже послезавтра, 4 февраля, когда стартует «командник», все будут в топе», — сказал Ягудин на видео, опубликованном в его «инстаграме».
Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.
- 2 февраля 2022
-
09:54
-
09:54
-
08:58
-
08:57
- 1 февраля 2022
-
22:09
-
21:19
-
20:20
-
19:48
-
19:34
-
18:44
-
17:54
-
16:17
-
15:11
-
14:19
-
13:12
-
13:03
-
11:41
-
10:26
-
09:54
-
09:47
-
09:19
-
09:08
-
09:02
-
09:00
-
00:08
- 31 января 2022
-
22:52
-
20:03
-
14:44
-
14:18
-
14:10
-
13:24
-
13:19
-
13:12
-
12:51
-
12:40