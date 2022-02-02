Алексей Ягудин оценил первую официальную тренировку российских фигуристов в Пекине

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился впечатлениями от первой официальной тренировки российских фигуристов Марка Кондратюка, Андрея Мозалёва и Евгения Семененко в Пекине.

«Заканчивается, как я понимаю, первая официальная тренировка ребят. Они потихонечку закатываются уже. Неплохо провели эту тренировку Марк Кондратюк, Женя Семененко и Андрей Мозалёв. Видно, что недавно прилетели. Всё-таки разница во времени, акклиматизация. К концу тренировки были практически уже безупречные. Надеемся, что уже послезавтра, 4 февраля, когда стартует «командник», все будут в топе», — сказал Ягудин на видео, опубликованном в его «инстаграме».

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