Александра Трусова и Анна Щербакова упали на тренировке Олимпиады-2022 в Пекине
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Российские фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова не смогли избежать падений на тренировке в Пекине (Китай) перед началом зимних Олимпийских игр 2022 года. Трусова чисто исполнила четверной флип, но упала на четверном сальхове. Также она допустила бабочку на двойном тулупе и упала с четверного лутца, в результате чего сорвала каскад.
Что касается Щербаковой, то она чисто исполнила четверной лутц, но упала с четверного флипа. Остальные элементы она выполнила чисто.
Церемония открытия зимней Олимпиады запланирована на 4 февраля. Сборная России выступит как команда ОКР (Олимпийского комитета России). Игры завершатся 20 февраля.
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