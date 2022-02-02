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Чемпион мира и Европы Александр Галлямов провёл тренировку в Пекине с забинтованной рукой

Чемпион мира и Европы Александр Галлямов провёл тренировку в Пекине с забинтованной рукой
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Чемпион мира, Европы и России, фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, провёл первую официальную тренировку в Пекине (Китай) с забинтованной рукой, передаёт корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Командный турнир на Олимпийских играх в Пекине стартует 4 февраля. Личные соревнования у спортивных пар начнутся 18 февраля. В заявку сборной России в турнире спортивных пар также вошли Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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