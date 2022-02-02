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Анастасия Губанова объяснила, почему только россиянки массово выполняют четверные прыжки

Анастасия Губанова объяснила, почему только россиянки массово выполняют четверные прыжки
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Грузинская фигуристка Анастасия Губанова поделилась впечатлениями от официальной тренировки в преддверии старта Олимпийских игр в Пекине.

«Невероятные впечатления, совершенно что-то новое для меня, никогда не была на таких величайших соревнованиях, эмоции непередаваемые. Атмосфера тут нереальная.

Хорошо, что здесь такая безопасность, каждого проверяют. Лёд очень хороший, арена очень красивая. Каково выходить с тремя российскими фигуристками? Как обычно. Конечно, соревнования совершенно другие, но так как я сама катаюсь в России, то сейчас было – как будто у себя на родине.

Конечно, присутствует волнение перед командным турниром, но это совершенно нормально. Отношусь к этому соревнованию как к празднику. Конечно, хочется медаль в командном турнире, но главное – чисто откатать свою программу, показать максимум.

Почему только русские девушки массово прыгают четверные? Во-первых, не все способны, во-вторых, такие прыжки легче выучить в маленьком возрасте, нежели взрослой. Ну и в России другой уровень, видимо, больше возможностей такое сделать», — передаёт слова Губановой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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