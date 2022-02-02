Российские фигуристы не вышли на тренировку перед командным турниром на ОИ-2022 в Пекине

Российские фигуристы Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв и Евгений Семененко не вышли на тренировку командного турнира на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, передаёт корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. Ранее спортсмены провели тренировку личного турнира.
На лёд для проката перед командными соревнованиями вышли американец Нэйтан Чен, чех Михал Бржезина и итальянец Маттео Риццо.
Командные соревнования на Олимпиаде в Пекине стартуют 4 февраля. Личные соревнования у женщин начнутся 15 февраля.
На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
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