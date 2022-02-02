Евгений Платов назвал пару, которую судьи будут поддерживать на Олимпиаде в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион в танцах на льду Евгений Платов поделился ожиданиями от соревнований танцевальных пар на Олимпиаде в Пекине (Китай).
«Почему-то мне кажется, что судьи будут поддерживать американцев Мэдисон Хаббел и Закари Донохью. Второй американский дуэт выглядит послабее. Во всяком случае, мне их программа не слишком понравилась — в отличие от прошлого сезона, когда Мэдисон Чок и Эван Бейтс катали египетский танец. Но, скорее всего, борьба за первое-второе место пойдёт между французами (Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном. — Прим. «Чемпионата») и Синициной с Кацалаповым. А вот за третье будут драться многие», — приводит слова Платова «RT на русском».
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
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