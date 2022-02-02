Синицина и Кацалапов вышли на тренировку перед командным турниром на ОИ-2022 в Пекине

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, вышли на тренировку командного турнира на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), передаёт корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. Командные соревнования на Олимпиаде в Пекине стартуют 4 февраля.

Ранее на тренировку перед командным турниром на Олимпиаде-2022 не вышли ни российские одиночницы, ни их соотечественники одиночники.

Напомним, церемония открытия зимней Олимпиады в Пекине запланирована на 4 февраля. Сборная России выступит как команда Олимпийского комитета России (ОКР). Игры завершатся 20 февраля.

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