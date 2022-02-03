Загитова: мне интересно, почему в мой адрес льётся критика. Я не сделала ничего плохого

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, как относится к критике.

«После своей победы я столкнулась с критикой. Но у меня настолько большая фан-база, что она своей поддержкой перевешивает любые неуместные слова в мой адрес. Конечно, порой было обидно от непонимания, почему и за что. Мне всё ещё интересно, почему льётся критика, ведь я этим людям ничего плохого не сделала. Причём они не говорят в лицо всё это, потому что боятся. Думаю, у этих людей некие комплексы в голове. Не знаю, что движет ими, но я определённо не сделала ничего плохого.



Не могу сказать, что я беззащитная. Конечно, в силу своего воспитания и менталитета я не могу ответить кому-то, хотя иногда очень хочется. Я рассуждаю: вот сейчас скажу, а зачем мне это нужно? Получится, будто я оправдываюсь. Но я могу за себя постоять, так как всю жизнь в спорте. Без характера не получилось бы ничего», — сказала Загитова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.