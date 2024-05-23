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ФФККР дала разрешение на переход Самоделкиной в состав федерации Казахстана

ФФККР дала разрешение на переход Самоделкиной в состав федерации Казахстана
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала разрешение на переход мастера спорта России по фигурному катанию Софьи Самоделкиной в состав Национальной федерации фигурного катания Казахстана, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на собственный источник.

Со следующего сезона фигуристка сможет представлять Казахстан на международных соревнованиях. Ранее Самоделкина заявляла, что хочет попробовать свои силы на международной арене.

О желании 17-летней Самоделкиной перейти в сборную Казахстана, дабы получить возможность выступать на международных стартах, стало известно в августе 2023 года. Предположительно, в связи с этим Софья покинула группу тренера ЦСКА Светланы Соколовской и пополнила ряды подопечных Евгения Плющенко, у которого частная академия.

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