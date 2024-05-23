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Радимов: мы стебёмся над Галлямовым. Говорим, что он больше не олимпийский чемпион

Радимов: мы стебёмся над Галлямовым. Говорим, что он больше не олимпийский чемпион
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Бывший футболист сборной «Зенита» Владислав Радимов высказался о российском фигуристе Александре Галлямове.

«Я очень доволен тем, что проект «Чисто Питер» получилось поднять. Медийные ребята тоже приходят, помогают. Например, фигурист Александр Галлямов. Кстати, он был олимпийским чемпионом, но из-за Валиевой у него это отобрали. Мы теперь стебёмся над ним. Говорим, что он больше не олимпийский чемпион. Думаю, Галлямов своё ещё выиграет. Катается он классно», — сказал Радимов в подкасте на YouTube-канале Василия Уткина.

Напомним, в связи с тем, что фигуристка Камила Валиева, выступавшая в командном турнире Олимпиады за сборную России, была дисквалифицирована, полученная россиянами золотая медаль также была аннулирована. Впоследствии международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам бронзовые награды.

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