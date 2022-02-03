Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алина Загитова ответила, какие три блюда она готова есть до конца жизни

Алина Загитова ответила, какие три блюда она готова есть до конца жизни
Комментарии

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос подписчика о своих любимых блюдах. В русскоязычном аккаунте Олимпийских игр в «Инстаграме» спортсменку спросили: «Если бы до конца жизни я ела только три блюда, это были бы...»

Алина ответила: «Я, наверное, ела бы суши, сашими — это в одно. Наверное, что-то из сладкого, потому что я безумная сладкоежка. И борщ».

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018), серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях. В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере.

Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.

Новость по теме
Анастасия Губанова объяснила, почему только россиянки массово выполняют четверные прыжки
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022