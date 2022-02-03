Алина Загитова ответила, какие три блюда она готова есть до конца жизни

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос подписчика о своих любимых блюдах. В русскоязычном аккаунте Олимпийских игр в «Инстаграме» спортсменку спросили: «Если бы до конца жизни я ела только три блюда, это были бы...»

Алина ответила: «Я, наверное, ела бы суши, сашими — это в одно. Наверное, что-то из сладкого, потому что я безумная сладкоежка. И борщ».

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018), серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях. В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере.

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