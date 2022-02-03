Алина Загитова отреагировала на вопрос о секрете её успеха

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова в русскоязычном аккаунте Олимпийских игр в «Инстаграме» ответила на вопрос болельщика о секрете своего успеха.

«Я думаю, на этот вопрос лучше ответите вы, потому что со стороны виднее», — сказала спортсменка.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018), серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях. В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

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