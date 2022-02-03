Стало известно, почему российские фигуристы отказываются общаться со СМИ на ОИ-2022

Фигурист сборной России Андрей Мозалёв рассказал, почему российские фигуристы отказываются общаться с журналистами после тренировок на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Мне сказали, что сегодня общаться не надо. Кто запретил? Руководитель», — сказал Мозалёв на встрече с журналистами.

Соревнования по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 4 по 19 февраля 2022 года. Будут разыграны пять комплектов медалей: в командном турнире, мужском и женском одиночном катании, танцах на льду и парном катании.

Церемония открытия Олимпиады-2022 состоится завтра, 4 февраля, начало — в 15:00 мск.

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