«Это я». Татьяна Волосожар — о фото Максима Транькова с талисманом Олимпиады-2022

Двукратная олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Татьяна Волосожар отреагировала на пост её супруга Максима Транькова, который сфотографировался с талисманом Игр в Пекине.

Пост доступен в «инстаграме» Максима Транькова.

Волосожар в комментарии написала: «Это я».

Волосожар и Траньков — двукратные олимпийские чемпионы 2014 года, чемпионы мира 2013 года, двукратные серебряные призёры чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратные чемпионы Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратные чемпионы России (2011, 2013, 2016). Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всего будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

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