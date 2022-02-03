Дэвид Лис высказался о ситуации с Глейхенгаузом, который не прилетел в Пекин с командой

Американский журналист Дэвид Лис прокомментировал информацию о положительном тесте на коронавирус у Даниила Глейнхенгауза, хореографа группы Этери Тутербиде, и у генерального секретаря Федерации фигурного катания на коньках России Александра Когана.
«Даниил Глейхенгауз и Александр Коган не прилетели в Пекин вместе с командой. Это очень интересно, потому что очень уважаемый и честный Александр Коган сказал, что слухи о коронавирусе у них — неправда, и что все могут получить ложноположительный результат теста. Но они до сих пор не прилетели на Олимпиаду!
Источники утверждают, что Глейхенгауз и Коган каждый день сдают тесты и прилетят в Пекин, когда эти тесты перестанут быть ложноположительными. Коган отказался давать комментарии по теме, думаю, это отлично», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.
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