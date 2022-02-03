Лис — о составе России: у Тутберидзе свой интерес. Она получает 40% от доходов учеников
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Американский журналист Дэвид Лис высказался о ситуации с составом сборной России по фигурному катанию на командный турнир, который стартует в рамках Олимпийских игр в Пекине завтра, 4 февраля.
«Мне интересно, кто же попадёт в состав сборной России на командный турнир, ведь каждый, кто будет соревноваться за матушку Россию, почти гарантирует себе олимпийское золото. Этери Тутберидзе получает 40% от доходов своих учеников. У неё есть свой интерес в том, войдут ли Щербакова или Трусова в состав», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.
На Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
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