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Лис — о составе России: у Тутберидзе свой интерес. Она получает 40% от доходов учеников

Лис — о составе России: у Тутберидзе свой интерес. Она получает 40% от доходов учеников
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Американский журналист Дэвид Лис высказался о ситуации с составом сборной России по фигурному катанию на командный турнир, который стартует в рамках Олимпийских игр в Пекине завтра, 4 февраля.

«Мне интересно, кто же попадёт в состав сборной России на командный турнир, ведь каждый, кто будет соревноваться за матушку Россию, почти гарантирует себе олимпийское золото. Этери Тутберидзе получает 40% от доходов своих учеников. У неё есть свой интерес в том, войдут ли Щербакова или Трусова в состав», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

На Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

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