Источник: Валиева и Кондратюк выступят в короткой программе в командном турнире ОИ

Стал известен состав сборной России на короткую программу в рамках командного турнира по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай), сообщает «Матч ТВ». В заявку включены Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Расписание командного турнира
4 февраля
4:55 мск — командные соревнования, мужчины, короткая программа.
6:35 — командные соревнования, танцы на льду, ритм-танец.
8:15 — командные соревнования, спортивные пары, короткая программа.
6 февраля
4:30 — командные соревнования, женщины, короткая программа.
6:50 — командные соревнования, мужчины, произвольная программа.
7 февраля
4:15 — командные соревнования, спортивные пары, произвольная программа.
5:30 — командные соревнования, танцы на льду, произвольный танец.
6:35 — командные соревнования, женщины, произвольная программа.
Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.
- 3 февраля 2022
-
13:13
-
13:11
-
13:03
-
12:36
-
12:21
-
12:11
-
11:42
-
11:31
-
11:15
-
11:14
-
10:56
-
10:39
-
10:26
-
10:24
-
10:09
-
09:48
-
09:00
-
08:45
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:51
-
07:30
-
07:05
-
06:55
-
06:48
-
06:40
-
06:28
-
05:50
-
05:29
-
04:24
-
04:19
- 2 февраля 2022
-
23:25
-
22:43