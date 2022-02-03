Американский журналист — о Камиле Валиевой: просто аномалия. Где слёзы? Где стресс?

Американский журналист Дэвид Лис поделился впечатлениями от тренировок российских фигуристок перед стартом Олимпиады в Пекине.

«У Трусовой проблемы с четверными прыжками, она продолжает восстанавливаться после травмы. А у Анны Щербаковой проблемы на тренировках были почти весь сезон. В этот раз она показала три четверных прыжка. Люди начинают спрашивать: «Кто эта девушка?» Боже мой, королева вытягивания самой себя на подиум может завоевать как минимум серебро.

Я смотрел видео с тренировкой россиянок. Валиева каталась отдельно от всех. Она выглядела такой расслабленной. Это просто аномалия. Где слёзы? Где стресс? Камила очень спокойна.

Она сказала, что не хочет выступать в двух программах в командном турнире, чтобы не выйти на пик так рано, как Юлия Липницкая. Подозреваю, что Валиева может выступить только в короткой программе», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

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