Олимпиада, фигурное катание, командный турнир, пары: по какому каналу смотреть

Сегодня, 4 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) стартует командный турнир по фигурному катанию. После короткой программы у мужчин и ритм-танца у танцевальных дуэтов начнутся соревнования спортивных пар. Ориентировочное время начала — 8:15 мск.



Россию в короткой программе представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они выступят под последним, девятым номером. Посмотреть прямую трансляцию соревнований можно на Первом канале.



Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.



На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.