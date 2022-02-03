Боброва объяснила, в какой ситуации Синицина и Кацалапов завоюют личное золото Игр-2022

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва рассказала, в какой ситуации французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон могут проиграть золото Олимпийских игр – 2022 россиянам Виктории Синициной и Никите Кацалапову.
«В каком варианте я вижу, что Вика с Никитой выигрывают. Это когда Пападакис и Сизерон выходят на лёд, и они очень хотят. Когда спортсмен очень хочет, он перезаряжен, это очень опасно. Очень многие спортсмены проигрывали. Это может сыграть с французами злую шутку, тем более что последние два старта, которые они катали, они срывали. Они уже показывают, что они не 100% гениальные катальщики, за которыми следит весь мир семь лет. То есть слабые места у них тоже есть, и они могут испугаться, чего-то натворить и кататься не так вдохновенно, открыто, мощно, раскатисто, как они могут делать», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».
- 3 февраля 2022
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