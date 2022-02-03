Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. Прямая трансляция, время старта

Главное, что нужно знать перед дебютом российских фигуристов на Играх в Пекине.

Дата и время соревнований

4 февраля состоится первый день командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине. В борьбу вступят мужчины, танцевальные дуэты и спортивные пары. Россию представят Марк Кондратюк, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Начнутся соревнования в 4:55 по московскому времени.



«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Расписание первого дня командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022



4 февраля



4:55 мск — командные соревнования, мужчины, короткая программа.



6:35 — командные соревнования, танцы на льду, ритм-танец.



8:15 — командные соревнования, спортивные пары, короткая программа.

Медальный зачёт Олимпийских игр — 2022 в Пекине

Прямая трансляция

Соревнования в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Начало — в 4:45.



Посмотреть видео можно будет здесь.

Состав участников и порядок выступлений

В соревнованиях мужчин примут участие девять одиночников.

1. Пауль Фенц (Германия)

2. Роман Садовский (Канада)

3. Михал Бржезина (Чехия)

4. Боян Цзинь (Китай)

5. Марк Кондратюк (Россия)

6. Сёма Уно (Япония)

7. Морис Квителашвили (Грузия)

8. Нэйтан Чен (США)

9. Даниэль Грассль (Италия)

Представитель Украины Иван Шмуратко снялся с турнира из-за положительного теста на коронавирус.

В соревнованиях танцоров примут участие 10 дуэтов.



1. Мисато Комацубара и Тим Колето (Япония).

2. Натали Ташлерова и Филип Ташлер (Чехия).

3. Катарина Мюллер и Тим Дик (Германия).

4. Мария Казакова и Георгий Ревия (Грузия).

5. Александра Назарова и Максим Никитин (Украина).

6. Ван Шиюэ и Лю Синью (Китай).

7. Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (США).

8. Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада).

9. Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия).

10. Виктория Синицина и Никита Кацалапов (Россия).

В соревнованиях спортивных пар примут участие девять дуэтов.



1. София Голиченко и Артём Даренский (Украина).

2. Елизавета Жук и Мартин Бидар (Чехия).

3. Карина Сафина и Лука Берулава (Грузия).

4. Алекса Книрим и Брэндан Фрейзер (США).

5. Рику Миура и Рюити Кихара (Япония).

6. Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (Италия).

7. Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (Канада).

8. Вэньцзин Суй и Цун Хань (Китай).

9. Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия).

Представители Германии Минерва Фабьенне Хазе и Нолан Зегерт снялись с турнира из-за положительного теста на коронавирус у партнёра.

Мнения экспертов

Эксперты оценили состав сборной России на короткую программу в командном турнире.



«В короткой программе командного турнира сборную России представят все наши первые номера. Считаю, что это очень правильное решение. Состав на произвольную программу будет определяться внутри команды после короткой программы. Могут ли спортсмены устать после командных соревнований? Это спорт, нужно быть готовыми к испытаниям», — сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.



«Все ребята очень сильные. Надеюсь, покажут свои лучшие прокаты, что даст уверенность в получении высокой награды. Никаких неожиданностей нет, всё очень логично и понятно», — сказала трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.



«Лучший состав, который может быть. Сомнений ни по кому нет», — сказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

«У нас очень сильный состав, поэтому у сборной России высокие шансы на первое место в командном турнире. В команде Россия очень рассчитывает на это золото. В короткой программе выступят сильнейшие фигуристы нашей страны, поэтому не должно возникать никаких вопросов.

Говоря о заменах в произвольной программе, всё зависит от решения федерации и тренерского состава. Думаю, замены будут. В любом случае у нас очень сильная команда, любая замена будет хорошей и равноценной», — сказала вице-чемпионка мира Алёна Леонова.

«Всегда болею за Россию. Отлично, что в короткой программе выступят все сильнейшие, пускай ребята катаются. У нас есть хорошая надежда, что всё будет хорошо», — сказала тренер Нина Мозер.

«Всё ожидаемо, без сюрпризов. Конечно, хочется увидеть и на произвольную. Но на короткую программу состав сильный. Топовые спортсмены и, наверное, самый сильный состав, который может быть», — сказал серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде Александр Энберт.