Марк Кондратюк стал 3-м в короткой программе на командном турнире Олимпиады в Пекине

Российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе на старте командных соревнований в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). За своё выступление он получил 95,81 балла. Победителем короткой программы стал американец Нэйтан Чен. Второй результат продемонстрировал японец Сёма Уно.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Командный турнир

Мужчины. Короткая программа

1. Нэйтан Чен (США) — 111,71.

2. Сёма Уно (Япония) — 105,46.

3. Марк Кондратюк (Россия) — 95,81.

Далее танцевальные пары выступят с ритм-танцем. Россию в этих соревнованиях представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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