Марк Кондратюк оценил выступление в короткой программе на командном турнире Олимпиады

Российский фигурист Марк Кондратюк поделился эмоциями от выступления в короткой программе в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Он занял третье место.

«Одним словом описать прокат? Справился. Было волнительно, как всегда. Но когда ты не загоняешься по поводу того, что это Олимпиада, то морально легче. Те же прыжки, те же зрители. Но как бы ты себя ни настраивал, ты не убираешь полностью волнение, ты снижаешь его процент.



Было более волнительно, чем на чемпионате Европы. Зрители? Если честно, думал, что их вообще не будет. Увидел и обрадовался. Как настраивался? Сидел в раздевалке и слушал и Оксимирона», — приводит слова Кондратюка Sport24.

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