Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном турнире ОИ-2022 в Пекине

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, показали второй результат в ритм-танце на командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). За прокат они заработали 85,05 балла.

Первыми стали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (86,56 балла). Замкнули тройку итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,83 балла).

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Командный турнир

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 86,56.

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 85,05.

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 83,83.

Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

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