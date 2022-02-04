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Синицина и Кацалапов прокомментировали второе место в ритм-танце на командном турнире ОИ

Синицина и Кацалапов прокомментировали второе место в ритм-танце на командном турнире ОИ
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Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, прокомментировали второй результат в ритм-танце на командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). За прокат они заработали 85,05 балла. Первыми стали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (86,56 балла). Замкнули тройку итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,83 балла).

«Как будто конёк попал в след. Очень обидно, потому что вся программа прошла хорошо. Это просто случайность, из-за которой мы потеряли много баллов. Теперь будем спокойнее. Нужно всё держать под контролем», — сказал Кацалапов на встрече с журналистами.

«Очень обидно, в хорошем настроении катались. И так получилось», — добавила Синицина.

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