Синицина и Кацалапов прокомментировали второе место в ритм-танце на командном турнире ОИ

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, прокомментировали второй результат в ритм-танце на командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). За прокат они заработали 85,05 балла. Первыми стали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (86,56 балла). Замкнули тройку итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,83 балла).
«Как будто конёк попал в след. Очень обидно, потому что вся программа прошла хорошо. Это просто случайность, из-за которой мы потеряли много баллов. Теперь будем спокойнее. Нужно всё держать под контролем», — сказал Кацалапов на встрече с журналистами.
«Очень обидно, в хорошем настроении катались. И так получилось», — добавила Синицина.
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