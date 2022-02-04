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Волосожар рассказала о плюсах второго места Мишиной и Галлямова после короткой программы

Волосожар рассказала о плюсах второго места Мишиной и Галлямова после короткой программы
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Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар поделилась мнением о выступлении россиян Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в короткой программе на командном турнире Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Они показали второй результат.

«Мишина и Галлямов большие молодцы, выдали практически свой максимум по результатам короткой программы. Естественно, это Олимпийские игры — тут другой уровень соперничества. На Олимпиаде есть фигуристы, которые не участвовали в предыдущих чемпионатах, включая китайскую пару. Дома и родные стены помогают! Все знают, что китайская пара претендует на золото Олимпиады. Все будут стараться сделать свой максимум. Для меня это было немного ожидаемо.

Мишина и Галлямов огромные молодцы, для них это всё впервые. Они лидеры и борются за золотые медали. Думаю, сами ребята не ожидали, что будут вторыми, но в этом и есть плюс. Ребята будут лучше готовы и мотивированы к личным соревнованиям.

Абсолютно не стоит говорить о каких-то предположениях конечного результата. Какая-то картинка прояснится, когда откатаются девушки, но произвольная программа станет определяющей», — сказала Волосожар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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