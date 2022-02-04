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Фигурист Эван Бейтс: сборная США готова отвезти домой олимпийское золото

Фигурист Эван Бейтс: сборная США готова отвезти домой олимпийское золото
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Эван Бейтс, являющийся капитаном сборной США по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, оценил выступление американских фигуристов на старте командных соревнований. Сборная США лидирует в общем зачёте.

«У нашей команды огромный потенциал, мы сегодня это показали. Сегодняшняя победа не стала большим сюрпризом, мы готовы отвезти домой золото. Стратегию менять не будем. Каждый фигурист должен быть в полной готовности выступить. Главное оставаться здоровыми, не заболеть, соблюдать все правила. Когда будут объявлять конкретных участников, думаю, наше руководство сделает правильный выбор, чтобы выиграть золото», — передаёт слова Бейтса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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