«Нет смысла говорить о предвзятом судействе». Сихарулидзе — об оценках Мишиной и Галлямова

Олимпийский чемпион 2002 года в парном катании Антон Сихарулидзе прокомментировал судейство на командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). После трёх первых этапов российская сборная занимает 2-е место, уступая команде США два балла.
«Мишина и Галлямов катались просто блестяще, не допустили ни одной ошибки. Соперники из Китая катались ничуть не хуже — именно поэтому результат такой близкий. 19 сотых — это мизерный отрыв. В таких случаях дома даже стены помогают.
После короткой программы вообще не имеет смысла говорить о предвзятом судействе. В любом случае оценки уже выставлены, и разговоры ничего не изменят. Рад замечательному катанию Мишиной и Галлямова. Вся борьба только начинается. Надеюсь, что конечный результат будет успешным», — сказал Сихарулидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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