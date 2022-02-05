Медведева: если Мишина и Галлямов откатаются чисто, у других пар нет никаких шансов

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева высказалась о возможности домашнего судейства китайской пары Суй Вэньцзин/Хань Цун на зимних Играх-2022 в Пекине.

В короткой программе командного турнира китайцы на 0,19 балла опередили россиян Анастасию Мишину и Александра Галлямова. Произвольную программу спортивные пары покажут в понедельник, 7 февраля.



«Если Мишина и Галлямов откатаются чисто, то у других пар нет абсолютно никаких шансов. У них очень сильная произвольная программа, а в короткой программе было очень плотное соперничество. Не буду лукавить — когда я вчера увидела выступление китайцев, у меня промелькнула мысль, что могут не дать, даже если наши чисто откатают. Возможно, это у меня предвзятое мнение по поводу домашней Олимпиады. Оно блуждает среди народа. Хотя судейство везде одинаковое, преимущества в странах нет. К сожалению, так получилось, но ребята откатались абсолютно огненно. Очень здорово, что они могут собраться в ответственный момент.

Произвольная программа у ребят — дай бог. Уверена, что если всё будет чётко, на хорошие GOE исполнено, то там без шансов», — сказала Медведева в эфире Первого канала.