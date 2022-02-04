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Фигурное катание на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине, расклады на командный турнир: как России обогнать США

Как России обогнать США и взять золото? Расклады на командный турнир по фигурному катанию
Наталия Кондратьева
Расклады на командный турнир ОИ среди фигуристов
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Промежуточное поражение наших фигуристов привело к панике. Но Россия по-прежнему фаворит командного турнира. Наши козырные виды впереди.

Сборная России понесла неожиданные потери

После первого дня командного турнира на Олимпиаде Россия занимает второе место вслед за США. Наши фигуристы неожиданно проиграли в трёх видах из трёх. И если поражение Марка Кондратюка было предсказуемо, то в танцах на льду и парах мы рассчитывали взять максимум. Всё-таки что Синицина/Кацалапов, что Мишина/Галлямов – действующие чемпионы мира и Европы – должны были брать своё. Но неожиданные потери нам всё-таки пришлось понести. Обиднее всего, что в танцах мы уступили именно американцам – прямым конкурентам. Вместо того чтобы сократить разрыв после мужских соревнований, мы его только увеличили с двух до трёх баллов.

Отыграться в парах не удалось. Лидерство на родной земле захватили китайцы, не дав Мишиной и Галлямову принести своей сборной максимальные баллы. А американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер выдали прокат жизни, окончательно поставив крест на шансах россиян уйти в первый день турнира победителями.

Так и получилось, что по итогам трёх видов сборная США привезла России два балла. Но паниковать рано. Пока что мы можем себе позволить такое отставание.

Валиева догонит американцев

Продолжение командного турнира нас ждёт 6 февраля – на китайскую ледовую арену выйдут девушки с короткими программами и мужчины с произвольными. Уже в этот день российская сборная должна брать реванш и отыгрывать максимальное количество баллов.

Самые большие надежды, безусловно, мы возлагаем на Камилу Валиеву. Неземной уровень катания и сложнейшие прыжки позволяют ей выигрывать даже с ошибками. Так что если ничего экстраординарного не случится, то 10 баллов должны пойти в нашу копилку.

Для США же женское одиночное – ахиллесова пята. Вероятно, в короткой программе американцев будет представлять Мэрайя Белл – фигуристка в последние годы крайне нестабильна. Ей будет тяжело тягаться не только с нашей Камилой, но и с конкурентками из других стран: Каори Сакамото из Японии, Анастасией Губановой из Грузии, Анастасией Шаботовой из Украины. По разным раскладам Белл может принести в копилку своей команды от восьми до шести баллов. То есть в худшем случае к произвольным программам мы подойдём с американцами вровень, в лучшем – немного оторвёмся от них.

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Второй день командника вновь закончится не в пользу России?

Мужское катание – это всегда лотерея, так что предсказывать тут что-то крайне сложно. Тем более составы на произвольную программу ещё не объявили. Однако уже сейчас можно сказать, что с вероятностью в 90% отстаивать честь России останется Марк Кондратюк. Фигурист отлично проявил себя в короткой программе – поводов менять его нет. Нам остаётся надеяться, что подопечный Светланы Соколовской сдюжит и выступит не хуже, чем в короткой. Из недосягаемых конкурентов у него только американцы и японцы, остальных он вполне может обходить. В лучшем случае Кондратюк вновь заработает восемь баллов, а о худшем даже не хочется думать.

Американцы и японцы с огромной долей вероятности потратят свои замены именно на мужское катание. И это нам на руку. Винсент Чжоу, который, скорее всего, заменит Нэйтана Чена, имеет серьёзные проблемы с прыжками – он их недокручивает. Так что выиграть у кого-либо из японцев ему будет очень сложно. А это какие-никакие, но потери баллов у сборной США.

Тем не менее закончить второй день командника в качестве лидеров нам вряд ли удастся. И это нормально. Мы либо уйдём вровень с американцами, либо чуть-чуть проиграем. В любом случае всё решится именно в последний день.

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Россиянам помогут замены у конкурентов

Завершится командный турнир фигуристов 7 февраля произвольными программами пар, танцоров и женщин, то есть нашими козырными видами. Наверстать отставание от американцев, если оно будет, мы сможем, скорее всего, уже в первом виде. Вэньцзин Суй и Хань Цун в произвольной программе выступить не должны – у них грядёт подготовка к личному турниру. Заменит их другая китайская пара – Чэн Пэн и Ян Цзинь, которые россиянам не конкуренты. Обогнать их по силам любому из трёх наших дуэтов. Так что тут мы можем рассчитывать на 10 баллов и увеличение отрыва от американцев, которым больше восьми очков в этом виде набрать будет проблематично.

Ещё одна замена, которая может пойти нам на пользу – это замена в танцах в команде США. В произвольной программе Америку представят Мэддисон Чок и Эван Бейтс – второй номер сборной. Если Синицина и Кацалапов, которым теперь жизненно важно реабилитироваться за неудачу в ритм-танце, выступят без грубых ошибок, то 10 баллов у них в кармане. Других серьёзных конкурентов у них в команднике не будет.

В любом случае, вероятность того, что Россия окажется в лидерах перед последним видом, очень велика.

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Девушки довершат победу России

Ну а решать, какая сборная с какой медалью уедет из Пекина, придётся девушкам. Если в предыдущих соревнованиях всё обойдётся без эксцессов, то российская команда может произвести замену как на Анну Щербакову, так и на Александру Трусову. Отдать первое место кому-то из конкуренток эти девушки неспособны – настолько велик их запас. Кто будет отстаивать честь США в произвольной программе – Мэрайя Белл или Карен Чен – абсолютно неважно. Они не только не вклинятся в борьбу с россиянками, но и с большой долей вероятности уступят японкам. Так что Россия должна выигрывать командный турнир ещё и с запасом.

Разумеется, нельзя исключать каких-то чрезвычайных ситуаций. Фигуристов могут подвести нервы, спорное судейство или пресловутый коронавирус – и все карты спутаются. Но это мы в расчёт не берём.

Пока что всё указывает на то, что российские фигуристы должны становиться олимпийскими чемпионами в команде. А промежуточное лидерство американцев, даже если оно затянется на несколько дней, не должно никого смущать.

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