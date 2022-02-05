Авербух объяснил, почему китайцы выиграли у Мишиной и Галлямова короткую программу

Призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух объяснил, за счёт чего китайская пара Суй Вэньцзин/Хань Цун на 0,19 балла опередила россиян Анастасию Мишину и Александра Галлямова в короткой программе командного турнира на зимних Играх-2022 в Пекине.

«В короткой программе у пар примерно то же самое, что и в женском одиночном катании. Они ограничены небольшим количеством элементов. Если бы Мишина и Галлямов прыгнули не просто тройной сальхов, а тройной сальхов — ойлер — тройной сальхов, они бы, конечно, вышли вперёд. Но они ограничены, и поэтому все где-то рядышком. Другое дело — произвольная программа, где скажутся сложность и качество исполнения Мишиной и Галлямова. Даже в короткой программе их элементы оценили очень хорошо: и выброс поставили лучше, чем китайцам, и подкрут, и параллельный сальхов. Но у китайцев очень хороший тодес, само представление, выступление. Именно в формате короткой программы по эмоциям я бы тоже поставил китайцев выше. Китайцы обладают чемпионским шармом, и в формате короткой программы они действительно были на 20 сотых лучше. Конечно, у Мишиной и Галлямова это не последняя Олимпиада. Они ещё набирают и в дальнейшем станут окончательно сформировавшейся парой. А китайцы – это пара, которая уже, конечно, оформилась. И именно в короткой программе они в этом выигрывали», — сказал Авербух в эфире Первого канала.

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