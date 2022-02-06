Губерниев: Валиевой все рукоплескали стоя, кроме некоторых обиженных жизнью

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губернинев высказался о прокате российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх – 2022.

Валиева уверенно выиграла, принесла сборной России 10 очков и вывела команду на первое место после исполнения коротких программ.



«Впечатления сильнейшие! За страну кататься это особая стать. Одиночники сделали максимум. Все рукоплескали стоя Валиевой, кроме некоторых обиженных жизнью. Мы первые — это класс. Но не буду вешать медаль заранее. Надо без ошибок сделать виды, тогда мы победим. Но молодёжь феноменальная совершенно. Очень приятно, что они так рвут и катаются за Россию. Просто нереальные красавчики», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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