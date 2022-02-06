Фигуристка Валиева феерично дебютировала на Олимпиаде. И вывела сборную Россию вперёд

Второй день командного турнира начался с фееричного дебюта Камилы Валиевой на Олимпиаде. Российская фигуристка выдала потрясающий прокат, едва не побив свой же мировой рекорд! Соперничать с ученицей Тутберидзе было нереально — ближайшая конкурентка оказалась в 15 баллах от неё.

Валиева уверенно забрала 10 баллов в копилку сборной России и вывела нашу команду вперёд. Теперь США отстают от нас на два очка. Во многом этому поспособствовала и американка Карен Чен, выдавшая неудачный прокат.

Теперь России надо не упустить преимущество в мужском катании.

Грузию несправедливо лишили шансов на финал

Открыла короткую программу девушек самая слабая участница. Китаянка И Жу упала с каскада флип — тулуп, осилила двойной аксель и совершила «бабочку» на риттбергере. За свой прокат она получила 47,03 балла, серьёзно снизив шансы сборной Китая на бронзу. Неплохо выступила украинка Анастасия Шаботова. 16-летняя фигуристка выдала эффектную программу, исполнив двойной аксель, тройной флип и каскад лутц — тулуп. Но были недокруты, из-за которых Настя потеряла баллы. В итоге её оценка составила всего 62,49. Девушка была расстроена, но команда её поддержала. Выступление Насти не спасло бы положение Украины — она ещё после первого дня потеряла шансы на проход в произвольную.

Сильный для себя прокат выдала 25-летняя Элишка Бржезинова. Чешская фигуристка пошатнулась на каскаде лутц — тулуп, но удачно исполнила тройной флип и двойной аксель. Девушка откаталась энергично, эмоционально мощно, и осталась собою довольна. После выступления она победно вскинула руки вверх, а коллеги по сборной встретили её радостными возгласами. Элишка получила скромные 61,05 балла, но такая оценка её устроила.

По сравнению с предыдущими участницами россиянка Анастасия Губанова, ныне выступающая за Грузию, показала абсолютно другой уровень катания. Фигуристка отлично справилась с каскадом флип — тулуп, двойным акселем и тройным лутцем, показав лёгкое утончённое катание. Однако арбитры не смогли оценить её по достоинству, поставив всего 67,56 балла — крайне мало для такого вдохновенного катания. И Губанова, и её сокомандники остались таким положением дел недовольны.



«Такое у нас строгое судейство на Олимпийских играх. Но не ко всем», — разочарованно отметила Екатерина Боброва в эфире телеканала «Россия-1».



Грузию несправедливо лишили шансов на финал. Всего один балл — и их сборная оказалась бы в произвольной. Но вместо неё в итоге прошёл Китай.

Японка помогла России отличным прокатом

Достаточно слабо откаталась итальянка Лара Наки Гутманн. Фигуристка исполнила каскад из тройного лутца и двойного тулупа, тройной флип и двойной аксель, допустив недокруты практически на каждом прыжке. Само катание Лары было блёклым и достаточно сдержанным. Девушка осталась недовольна собой, после выступления едва сдерживая слёзы. Она получила свой «сизн бэст» — 58,52 балла, но радости это сборной Италии не добавило: шансы на проход в произвольную улетучились окончательно.



Североамериканская пресса возложила на Мэдлин Шизас ответственность за защиту командного золота Канады, что выглядело достаточно абсурдно. Фигуристам даже пришлось заступаться за 18-летнюю девушку, которой поставили невыполнимую задачу. Тем не менее Мэдлин с давлением справилась. Шизас выдала очень сильный прокат, легко и непринуждённо исполнив контент из каскада лутц — тулуп, тройного риттбергера и двойного акселя. Фигуристка вдохновенно и эмоционально откаталась под проникновенную музыку My Sweet and Tender Beast. Баллы она получила скромные — 69,60. Но этого хватило, чтобы стать третьей и вывести Канаду в произвольную программу.

Отличный прокат для себя выдала немка Николь Шотт. Фигуристка безошибочно исполнила каскад флип — тулуп, тройной риттбергер и двойной аксель и в целом откаталась на кураже. «Это короткая программа её жизни», — написал американский журналист Джеки Вонг. Тем не менее баллы Николь получила скромные — 62,66.



Большие надежды на Вакабу Хигути возлагали не только японские болельщики, но и российские — именно она должна была помочь нашей сборной создать отрыв от США. И девушка с этим прекрасно справилась. Она не стала рисковать с тройным акселем, исполнив лишь двойной, зато сделала все элементы чисто. Каскад лутц — тулуп и тройной флип у японки получились без видимых ошибок. Во время проката Вакаба будто совсем не думала об ответственности, просто наслаждаясь нахождением на льду. На дорожке шагов она даже подпевала своему музыкальному сопровождению. Сокомандники радостно встретили свою героиню и с счастливыми эмоциями приняли её баллы — 74,73. Хигути сделала большой вклад в потенциальное завоевание бронзы японской командой.

Валиева феерично дебютировала на Олимпиаде

Накануне американка Карен Чен заявляла о своей готовности бороться с российскими девушками. Но с возложенной на саму же себя ответственностью девушка не справилась. Она уверенно начала прокат, без видимых ошибок исполнив каскад лутц — тулуп и двойной аксель, но упала с тройного риттбергера. Эмоционально Чен старалась отыгрывать каждую ноту в программе до конца: прокат получился очень одухотворённым. Но баллы за него ей поставили заслуженно невысокие — 65,20. Неудачное выступление Карен значительно понизило шансы сборной США на золото.



Завершала короткую программу девушек несравненная Камила Валиева. Россиянка будто не думала о том, какая ответственная миссия перед ней стоит: вывести нашу сборную вперёд в битве с США. Ученица Тутберидзе просто вышла и сделала своё дело. Камила совершенно безусильно исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад лутц — тулуп во второй части программы. Из-за волнения она немного сдерживала эмоции, но впечатление от проката это не испортило. Валиева как всегда была лёгкой, воздушной и проникновенной.

Только после окончания трогательной программы, посвящённой умершей бабушке фигуристки, Камила позволила себе улыбнуться. В «кисс энд край» нашу триумфаторшу радостно встретили коллеги по сборной и её тренеры. Выдающееся выступление Валиевой вывело на эмоции даже обычно сдержанных Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова, которые без стеснения праздновали успех своей ученицы.



За свой прокат Камила получила космические 90,18 балла. Чуть-чуть не хватило до мирового рекорда, но он сейчас и не важен. Главное, что блистательная фигуристка вывела сборную России вперёд в битве с США, привезя конкурентам два балла.



Теперь главное не упустить преимущество в мужском катании.