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Наталья Бестемьянова: Кондратюк сделал больше, чем от него ожидали. Героический поступок

Наталья Бестемьянова: Кондратюк сделал больше, чем от него ожидали. Героический поступок
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Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступление Марка Кондратюка в произвольной программе в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Он занял второе место.

«Кондратюк сделал больше, чем от него ожидали. Но ему в этом очень помог Винсент Чжоу, который недокрутил несколько четверных. Так что поздравляю Марка! Вот это настоящий героический поступок. Поздравляем Кондратюка и его тренера Светлану Соколовскую.

Завтра будут пары, танцы и девушки, и командный турнир завершится. Практически на сто процентов можно говорить, что мы получим золотую медаль. Мы же понимаем, что фигуристы должны откататься как следует», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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