Наталья Бестемьянова: Кондратюк сделал больше, чем от него ожидали. Героический поступок

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступление Марка Кондратюка в произвольной программе в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Он занял второе место.
«Кондратюк сделал больше, чем от него ожидали. Но ему в этом очень помог Винсент Чжоу, который недокрутил несколько четверных. Так что поздравляю Марка! Вот это настоящий героический поступок. Поздравляем Кондратюка и его тренера Светлану Соколовскую.
Завтра будут пары, танцы и девушки, и командный турнир завершится. Практически на сто процентов можно говорить, что мы получим золотую медаль. Мы же понимаем, что фигуристы должны откататься как следует», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.
- 6 февраля 2022
-
09:46
-
09:35
-
09:34
-
09:30
-
09:21
-
09:03
-
09:00
-
08:55
-
08:42
-
08:36
-
08:31
-
08:28
-
08:26
-
08:16
-
08:16
-
08:15
-
08:11
-
08:09
-
08:04
-
07:59
-
07:39
-
07:38
-
07:35
-
07:21
-
07:02
-
06:53
-
06:49
-
06:46
-
06:44
-
06:44
-
06:38
-
06:17
-
06:01
-
05:57
-
05:56