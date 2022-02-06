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Фигурное катание, Олимпийские игры — 2022 в Пекине, командный турнир, турнирная таблица

Турнирная таблица командных соревнований фигуристов на Олимпиаде в Пекине после 2-го дня
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Сборная России занимает первое место в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) после второго дня соревнований. Камила Валиева выиграла короткую программу. Марк Кондратюк в произвольной программе стал вторым.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Командный турнир
Турнирная таблица после второго дня
1. Россия — 45.
2. США — 42.
3. Япония — 39.
4. Канада — 30.
5. Китай — 29.
6. Грузия — 22.
7. Италия — 20.
8. Чехия — 15.
9. Германия — 8.
10. Украина — 8.

Команды, занявшие по итогам четырёх выступлений места ниже пятого, не участвуют в произвольной программе.

Расписание соревнований
7 февраля
4:15 — командные соревнования, спортивные пары, произвольная программа.
5:30 — командные соревнования, танцы на льду, произвольный танец.
6:35 — командные соревнования, женщины, произвольная программа.

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