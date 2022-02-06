Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Мастерство — наш ответ Чемберлену». Лайшев — о провокациях Украины после проката Валиевой

«Мастерство — наш ответ Чемберлену». Лайшев — о провокациях Украины после проката Валиевой
Комментарии

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал поведение украинской делегации после проката российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине. Напомним, все сборные-участники аплодировали стоя после рекордной короткой программы Валиевой, но украинская команда к ним не присоединилась.

«Очередное уверенное выступление от Камилы Валиевой. Поведение сборной Украины? Да много уже про это сказано. Такие вещи никого не красят. Мы в политику не лезем. Нужно доказывать всё своим убедительным мастерством на льду, прокатами и результатами. Вот наш ответ Чемберлену», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

«Приятно, что американцы аплодировали». Фурор Валиевой и Кондратюка на Олимпиаде «Приятно, что американцы аплодировали». Фурор Валиевой и Кондратюка на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022