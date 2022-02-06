«Мастерство — наш ответ Чемберлену». Лайшев — о провокациях Украины после проката Валиевой

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал поведение украинской делегации после проката российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине. Напомним, все сборные-участники аплодировали стоя после рекордной короткой программы Валиевой, но украинская команда к ним не присоединилась.

«Очередное уверенное выступление от Камилы Валиевой. Поведение сборной Украины? Да много уже про это сказано. Такие вещи никого не красят. Мы в политику не лезем. Нужно доказывать всё своим убедительным мастерством на льду, прокатами и результатами. Вот наш ответ Чемберлену», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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