«Мастерство — наш ответ Чемберлену». Лайшев — о провокациях Украины после проката Валиевой

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал поведение украинской делегации после проката российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине. Напомним, все сборные-участники аплодировали стоя после рекордной короткой программы Валиевой, но украинская команда к ним не присоединилась.
«Очередное уверенное выступление от Камилы Валиевой. Поведение сборной Украины? Да много уже про это сказано. Такие вещи никого не красят. Мы в политику не лезем. Нужно доказывать всё своим убедительным мастерством на льду, прокатами и результатами. Вот наш ответ Чемберлену», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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- 6 февраля 2022
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