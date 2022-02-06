Назван состав сборной России на заключительный день командного турнира фигуристов на ОИ

Федерация фигурного катания (ФФККР) назвала состав участников заключительного дня командного турнира на Олимпийских играх – 2022. В заключительный день, 7 февраля, спортивные пары, танцевальные дуэты и женщины выступят с произвольными программами.
В составе сборной России не произошло изменений по сравнению с короткими программами. На лёд выйдут Анастасия Мишина/Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (танцы на льду) и Камила Валиева (женское одиночное катание).
Соревнования начнутся в 4:15 по московскому времени. Сначала стартуют пары, затем в 5:30 на лёд выйдут танцевальные дуэты, а начиная с 6:35 девушки завершат выступления участников командных олимпийских соревнований.
После второго соревновательного дня сборная России лидирует с 45 очками. На втором месте команда США — 42 очка, на третьем с 39 очками – сборная Японии. Также в финальный раунд квалифицировались команды Канады и Китая.
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- 6 февраля 2022
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