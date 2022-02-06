«Обалдеть». Кондратюк сенсационно обошёл американца, теперь Россия не отдаст золото США!

Марк выжал из себя все силы, выдав блестящий прокат на Олимпиаде. Наша сборная завершает второй день командного турнира в лидерах.

Во второй день соревнований героем олимпийского командного турнира по всем законам должна была стать Камила Валиева. Невероятная ученица Этери Тутберидзе выдала идеальный прокат короткой программы и вывела сборную России в лидеры. Однако параллельно с ней зажглась другая звезда.

Марк Кондратюк снова удивил всех в произвольной программе. Подопечный Светланы Соколовской сотворил настоящее чудо в Пекине, сенсационно обойдя мощного американца. Фигурист упрочил преимущество россиян — теперь мы точно не отдадим золото США!

Соперники из Китая и Канады допустили ошибки

В составе мужчин на произвольную программу до последнего оставалась интрига. Только после выступлений девушек на Олимпиаде определился список стран-финалисток. Увы, даже прекрасное катание Анастасии Губановой не обеспечило команде Грузии проход в следующий тур. Так что вместо Мориса Квителашвили во второй день соревнований на лёд вышел китайский фигурист Цзинь Боян. Представлять Канаду снова доверили Роману Садовскому, так как Киган Мессинг не успел вовремя приехать в Пекин.

Лиричная постановка под трогательную песню Chasing Cars ирландской группы Snow Patrol началась с неудачного четверного сальхова. Фигурист не удержал равновесие и приземлил прыжок в степ-аут. Каскад из тройных лутца и тулупа был выполнен чисто, а вот на тройном акселе случилась «бабочка», из-за чего спортсмен лишился комбинации. Не смог Роман собраться, и впоследствии: вторая половина программы вышла грязной. Судьи не стали щадить Садовского и поставили соответствующие оценки — всего 122,60 балла.

Следом на пекинскую арену вышел Цзинь Боян. Поначалу родные стены помогали спортсмену: он исполнил шикарный четверной лутц, но затем произошла осечка на квад-тулупе. Пошатнуло его на тройном акселе в каскаде с тройным сальховом через ойлер, равно как и на комбинации из четверного и двойного тулупов. Нервы завладели фигуристом, и яркое, мощное «Болеро» потеряло своё очарование. 155,04 балла — явно не тот результат, на который рассчитывал китаец.

Кондратюк сенсационно обошёл американца

Ответственная задача стояла перед Марком Кондратюком. Потрясающий прокат ученика Светланы Соколовской в короткой программе принёс сборной России восемь баллов. Тем не менее фигурист к своему прорыву отнёсся сдержанно, отметив, что волнение из-за Олимпийских игр лишило его привычной лёгкости.

«В целом я, наверное, доволен выступлением. Единственное, не получилось показать лёгкость катания, но это сказываются нервы. Все прыжки и элементы были дёргаными. Рад, что хотя бы так, но они получились. Наверное, в командных соревнованиях это важнее, чем лёгкость катания. Если постоянно думать об этом, то это всё усложняет. Я стараюсь думать, что это простой старт. Глобально ничего не меняется. Та же арена, тот же лёд, те же зрители. Так легче», — поделился спортсмен.

Настрой Марка не ослаб ни на йоту. У чемпиона Европы будто отсутствуют нервы. Превосходный четверной тулуп открыл его самобытную программу под рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда». Затем фигурист буквально вбил в лёд два тройных акселя, один из них в каскаде. С руками наверх он исполнил тройной риттбергер, получив хорошую надбавку за элемент. Во второй части программы Кондратюк порадовал роскошным каскадом из четверного и тройного сальхова через ойлер, а затем отлично исполнил и сольный квад-сальхов. Немного потерял концентрацию Марк на каскаде с лутцем и сальховом, приземлив у борта прыжок в два оборота. Однако затем спортсмен реабилитировался и зажёг на дорожке шагов. Энергетика и артистизм фигуриста буквально пленила иностранную публику и арбитров. Оценку для дебютанта Кондратюк получил приличную — 181,65 балла. «Обалдеть!» — воскликнули комментаторы, увидев оценки. Этот результат позволил ему стать вторым — Марк сотворил в Пекине настоящее чудо!

«Боже, это просто невероятно! Друзья, если Марк так же классно справится с личным турниром, я куплю ему кубок, медаль, вручу ему от всей России, от всех спортсменов, которые за него болеют. Честно отработано, на максималке — это всё, что он мог сделать. Конечно, были мелочи, мы видели, как ему тяжело, как он устал. До этого он эту произвольную программу очень здорово катал именно в конце, очень много сил, а здесь было видно, что Марк устал. Но Олимпийские игры откатать в командном турнире в первый раз… У него же не было до этого крупных турниров, кроме чемпионата Европы», — прокомментировала выступление Кондратюка Екатерина Боброва в эфире «России-1».

«Молодец, не подвёл. Видно было, насколько он был сосредоточен на первых элементах, но он молодец. Я даже могу сказать, что он сделал больше, чем он может, а это очень важно. Как он хорошо скользит! Но есть куда ещё усилиться. Если он сохранит запал эмоций, сил на личное первенство, то он один из претендентов на медаль», — добавила Ирина Слуцкая.

Кагияма захватил лидерство, Чжоу рассыпался на глазах

Замена произошла у сборной Японии. Вместо Сёмы Уно свою произвольную программу представил Юма Кагияма — и сделал это блестяще. Сочная постановка под саундтрек из фильма «Гладиатор» принесла успех фигуристу.

Сольные четверной сальхов и четверной тулуп, каскад из тройных акселя и тулупа — всё было исполнено на высочайшем уровне. Юма поймал кураж и явно собирался показать ещё больше: перенёс спортсмен во вторую половину выступления сложнейшую комбинацию четверной тулуп — тройной тулуп и справился с ней. Остальные элементы тоже были выполнены безукоризненно. 208,94 балла — это справедливая оценка за выдающийся прокат. Кагияма выиграл и принёс своей команде максимальное количество баллов.

А вот замена трёхкратного чемпиона мира Нэйтана Чена на Винсента Чжоу не окупилась. Американцы потеряли лидерство в этом виде, из-за чего разрыв с Россией стал ещё больше. Фигурист недокрутил четверной лутц, а на флипе допустил «бабочку». Были помарки и на других квадах. Да и в целом Винсент выглядел не так уверенно, поэтому проигрыш россиянину был закономерен — всего 171,44 балла.

Кондратюк вышел на второе место, выдав блестящий прокат на Олимпиаде и принеся России 9 очков. Ученик Светланы Соколовской выжал из себя все силы, обойдя сильного американца. Благодаря ему наша сборная завершает второй день командного турнира в лидерах. Спасибо, Марк!

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