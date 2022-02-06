Вайцеховская высказалась о включении дуэта Синицина/Кацалапов в состав командного турнира

Олимпийская чемпионка и журналист Елена Вайцеховская высказалась о включении чемпионов мира и Европы Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в состав сборной России на произвольную программу командного турнира на зимней Олимпиаде-2022.

«В голову настойчиво лезет шахматный термин. Цугцванг — когда хороших ходов не наблюдается в принципе. С одной стороны, Синициной и Кацалапову нужно восстанавливать реноме после поражения от американцев Хаббел/Донохью. Загвоздка в том, что Х/Д не выступают в произвольном танце. А выступают Мэдисон Чок/Эван Бейтс с совершенно роскошной постановкой. И они в потрясающей форме. А значит, вполне способны (хотя крайне не хотелось бы, чтобы это случилось) отодвинуть российскую пару на вторую позицию.



Если, не дай бог, это произойдёт, то к турниру в личке чемпионы мира могут подойти в условном статусе «номер 4» — после французов Пападакис/Сизерон и двух дуэтов США. Это реально опасно — можно вообще остаться без личной медали.



С этой точки зрения чемпионам мира вроде как лучше второй раз не подставляться без нужды. Тем более что нужды-то никакой нет: командный турнир Россия, считай, выиграла досрочно. Но тут ещё одна засада: если руководители федерации ФК пойдут на то, чтобы всё же сделать танцевальную замену, отмываться от того, что на них выльется, им придётся по известным причинам очень долго», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.