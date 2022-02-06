«Все риски оценены федерацией». Энберт о составе произвольной программы командного турнира

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт отреагировал на отсутствие замен в составе сборной России в командном турнире по сравнению с короткими программами.

7 февраля выступят Камила Валиева, танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов, спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов.



«Состав прекрасный. В принципе, когда был объявлен на короткую программу, это был самый сильный состав, который могла представить наша сборная. Взвесив все за и против, федерация приняла решение, что командный турнир не скажется на результатах в индивидуальном зачёте. Решили, что спортсмены смогут восстановиться, подготовиться и, главное, настроиться. Для командного турнира состав сильнее представить очень сложно. Думаю, что его просто не существует. Это вот такая нацеленность на победу, руководствуясь ей, и объявили такой состав.



Скажется ли этот турнир на индивидуальном зачёте Валиевой — сложный вопрос. Во-первых, конечно, увидим. Думаю, что все риски оценены и тренерским советом, и федерацией. Этери Георгиевна прекрасно знает своих спортсменов, знает, на что они способны. Возможно, что тренировки и подготовка проходили с прицелом на такое развитие событий. Думаю, решение взвешенное и полностью обдуманное», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.