Алина Загитова осталась в восторге от церемонии открытия Игр в Пекине

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась впечатлениями от церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Ещё Олимпиада только началась, но уже грандиозные ощущения и планы на эту Олимпиаду. Я просто была в таком шоке. У нас окна выходят как раз на место, где проходила церемония открытия. Я видела салют… Благодарю китайцев за то, что они сделали такой праздник для всех спортсменов и для нас», — сказала Загитова в интервью «CGTN на русском».

Россияне после первых двух дней соревнований занимают третье место в общем зачёте. Спортсмены из России завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.

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