Алина Загитова сравнила ощущения от пребывания на Играх в разных ипостасях

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась ощущениями от пребывания на Играх в разных ипостасях.

«Совершенно разные ощущения. Ты хочешь выступить, и тебя посещают некоторые флешбэки. Вспоминаешь те ощущения, которые были тогда, и всё равно скучаешь по ним. Но мне нравится, что я в любом состоянии прилетела на Олимпиаду. Чувствую эти эмоции, которые ощущала, будучи спортсменкой. Конечно, в другой роли, в роли корреспондента, но от этого ничего не меняется. Само ощущение от Олимпийских игр очень классное», — сказала Загитова в интервью «CGTN на русском».

Россияне после первых двух дней соревнований занимают третье место в общем зачёте. Спортсмены из России завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.

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