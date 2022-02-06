Алина Загитова хотела бы прогуляться по Великой Китайской стене

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, какие достопримечательности в Китае она хотела бы посетить после завершения зимних Олимпийских игр в Пекине.
«В принципе просто погулять по Китаю – это интересно, потому что всё совершенно новое для меня. Посетить, наверное, Великую Китайскую стену, пройти по ней. Мне кажется, что достопримечательностей в Китае, которые я не видела, очень много, потому что я ездила в Китай достаточно редко. Надеюсь, что когда пандемия закончится, я стану чаще сюда приезжать», — сказала Загитова в интервью «CGTN на русском».
Россияне после первых двух дней соревнований занимают третье место в общем зачёте. Спортсмены из России завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.
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- 6 февраля 2022
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