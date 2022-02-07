Мишина и Галлямов – лучшие в произвольной программе
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В Пекине на Олимпийских играх-2022 завершились командные соревнования по фигурному катанию. Россию в произвольной программе представляла пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
В концовке выступления Александр Галлямов не удержал партнёршу во время поддержки, спортсмены упали на лёд. Несмотря на падение, Мишина и Галлямов получили за свой прокат 145,20 баллов. Это лучший результат среди всех выступивших пар.
Рику Миюра / Рюити Кихара (Япония) – 139.60.
Ванесса Джеймс / Эрик Рэдфорд (Канада) – 130.07.
Алекса Шимека-Книрим / Брэндон Фрэйзьер (США) – 128.97.
Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия) – 145.20
Чэн Пэн / Ян Цзинь – 131.75
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