Мишина и Галлямов – лучшие в произвольной программе

В Пекине на Олимпийских играх-2022 завершились командные соревнования по фигурному катанию. Россию в произвольной программе представляла пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

В концовке выступления Александр Галлямов не удержал партнёршу во время поддержки, спортсмены упали на лёд. Несмотря на падение, Мишина и Галлямов получили за свой прокат 145,20 баллов. Это лучший результат среди всех выступивших пар.

Рику Миюра / Рюити Кихара (Япония) – 139.60.

Ванесса Джеймс / Эрик Рэдфорд (Канада) – 130.07.

Алекса Шимека-Книрим / Брэндон Фрэйзьер (США) – 128.97.

Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия) – 145.20

Чэн Пэн / Ян Цзинь – 131.75

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