Россия сохранила первое место в командном турнире и увеличила отрыв от второго места

В Пекине на Олимпийских играх-2022 завершились командные соревнования по фигурному катанию. Россию в произвольной программе представляла пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Несмотря на падение в концовке проката, Мишина и Галлямов получили за своё выступление 145,20 баллов. Это лучший результат среди всех выступивших пар.
Рику Миюра / Рюити Кихара (Япония) – 139.60.
Ванесса Джеймс / Эрик Рэдфорд (Канада) – 130.07.
Алекса Шимека-Книрим / Брэндон Фрэйзьер (США) – 128.97.
Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия) – 145.20
Чэн Пэн / Ян Цзинь – 131.75
Таким образом, Мишина и Галлямов принесли команде 10 очков. Россия после шестого вида программы с 55 очками опережает США, а также догнавшую американцев Японию на 7 очков.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.
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