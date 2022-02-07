Россия сохранила первое место в командном турнире и увеличила отрыв от второго места

В Пекине на Олимпийских играх-2022 завершились командные соревнования по фигурному катанию. Россию в произвольной программе представляла пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Несмотря на падение в концовке проката, Мишина и Галлямов получили за своё выступление 145,20 баллов. Это лучший результат среди всех выступивших пар.

Рику Миюра / Рюити Кихара (Япония) – 139.60.

Ванесса Джеймс / Эрик Рэдфорд (Канада) – 130.07.

Алекса Шимека-Книрим / Брэндон Фрэйзьер (США) – 128.97.

Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия) – 145.20

Чэн Пэн / Ян Цзинь – 131.75

Таким образом, Мишина и Галлямов принесли команде 10 очков. Россия после шестого вида программы с 55 очками опережает США, а также догнавшую американцев Японию на 7 очков.

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