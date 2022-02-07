Стало известно, какие элементы Валиева исполнит в произвольной программе

В 06:35 мск на стадионе «Кэпитал Индор Стэдиум» в Пекине на Олимпийских играх-2022 начнутся женские выступления в произвольной программе в рамках командных соревнований по фигурному катанию. Россию представит фигуристка Камила Валиева.
В заявке российской спортсменки – три квада и тройной аксель, остальные элементы без ультра си.
Напомним, 6 февраля Камила Валиева выиграла короткую программу в рамках командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине.
За свой прокат 15-летняя уроженка Казани получила 90,18 балла.
Второе место в короткой программе заняла японка Вакаба Хигути — 74,73 балла. Третьей стала выступающая за Канаду Мэдлин Шизас — 69,60 балла.
Ранее сегодня в произвольной программе Россию представляла пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов – несмотря на падение в концовке выступления, спортсмены получили за свой прокат 145,20 баллов. Это лучший результат среди всех выступивших пар.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.
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