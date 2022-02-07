Мишина рассказала о первой мысли, когда упала с высоты

Российская фигуристка в парном катании Анастасия Мишина прокомментировала выступление в произвольной программе в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Мы видели расписание, просто не привыкли. Условия у всех одинаковые. Мы не смотрели пары, которые выступали до нас, но как мы понимаем, не у всех всё получилось.



До этого вставали в восемь, Саша – в 9-10 утра. У нас тренировки были в 5-7 вечера, днём были какие-то дела. Утром до этого ни одной тренировки не было. Просто не проснулись.



Первая мысль, когда упала с высоты – пикируем!», – передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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